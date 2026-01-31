الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت مقار انتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية، صباح اليوم السبت، إقبالًا ملحوظًا من جموع المحامين، مع انطلاق التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا تحت إشراف قضائي كامل.

وشهدت لجان الاقتراع في المحافظة توافدًا مكثفًا منذ الساعات الأولى، حيث تضم الإسكندرية 12 مقرًا للاقتراع موزعة بين مقار النقابات الفرعية، ومعهد المحاماة، وغرف المحامين بالمحاكم، إضافة إلى نادي المحامين.

ويتنافس في هذه الدورة بالإسكندرية 5 مرشحين على منصب نقيب النقابة الفرعية، و7 مرشحين على مقعد الشباب، إلى جانب 56 مرشحًا على عضوية مجلس النقابة الفرعية، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابة الفرعية لضمان سير عملية التصويت بانضباط كامل.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات نقابات فرعية في عدة محافظات من بينها: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، شرق طنطا، غرب طنطا، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، مطروح، السويس، وأسوان.