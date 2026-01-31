مطالب برلمانية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي على الزراعة

كتب- نشأت علي:

قال محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الزراعة والموارد المائية في مصر نتيجةً للتغير المناخي، وأثره السلبي على الإنتاج الزراعي وجودة المياه، تتطلب من الحكومة وضع استراتيجيات مبتكرة وفعّالة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن الغذائي والمائي في بلادنا.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية المتسارعة، مثل ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، والتغيرات في أنماط الأمطار، والجفاف المتكرر، تؤثر بشكل مباشر على قدرة الفلاحين على الوصول إلى مياه الري، مما يهدد استدامة الإنتاج الزراعي، كما أن المناطق الزراعية الأكثر تأثرًا هي التي تعتمد على الزراعة المروية، والتي تواجه تحديات كبيرة في إدارة الموارد المائية.

وطالب "سليم"، في بيان اليوم، الحكومةَ بتبني مجموعة من الاستراتيجيات المبتكرة، وفي مقدمتها تبني تقنيات الري الحديثة من خلال العمل على نشر تقنيات الري بالتنقيط والري الذكي، لتوفير المياه بشكل أكثر كفاءة وزيادة الإنتاج الزراعي باستخدام نفس الكميات المحدودة من المياه، والاستثمار في مشاريع تحلية المياه، وتنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر وتوسيع استخدامها في ري الأراضي الزراعية في المناطق الساحلية، لتخفيف الضغط على الموارد المائية العذبة وتحفيز الزراعة المستدامة.

وأشار إلى ضرورة دعم الفلاحين للتحول إلى الزراعة العضوية والمستدامة التي تستهلك موارد أقل، وتشجيعهم على استخدام تقنيات الزراعة الدقيقة، مثل زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف، مع إعادة تأهيل شبكات الري، وتحديث وإصلاح شبكات الري القديمة، وتحسين استخدامها في المناطق التي تعاني من تسرب المياه أو سوء توزيعها، مما يسهم في تحسين كفاءة الري.

كما طالب بإنشاء مراكز أبحاث علمية للزراعة في ظل التغير المناخي، ودعم الأبحاث العلمية التي تتعلق بتطوير محاصيل مقاومة للجفاف ومرنة أمام التغيرات المناخية، فضلًا عن تطوير أساليب جديدة للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن التغير المناخي يشكل تحديًا بالغًا لمستقبل الزراعة في مصر.

وأكد أهمية تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذه التحديات، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المقترحة وتطبيق الحلول الابتكارية حتى نضمن استدامة الزراعة والموارد المائية في مصر، ونحقق الأمن الغذائي والمائي للأجيال القادمة، مطالبًا الحكومةَ بأن تضع هذه القضايا في مقدمة أولوياتها، ليتمكن المزارعون من التكيف مع التغيرات المناخية التي تهدد مصير القطاع الزراعي.

