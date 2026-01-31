محافظ أسيوط يناقش مشروعات للحيوانات والألبان والحرف التراثية (صور)

لليوم الرابع على التوالي.. استمرار البحث عن جثمان طفل غرق في البحيرة

أسيوط - محمود عجمي:

بحث اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مع مسؤولي إحدى الجمعيات التنموية عددًا من الملفات الخدمية والمجتمعية، من بينها إنشاء مأوى للكلاب الضالة، تشغيل معمل الألبان، ودعم الحرف اليدوية والتراثية، خلال لقاء عُقد بمقر الجمعية بحي شرق مدينة أسيوط.

ويأتي اللقاء في إطار جهود المحافظة لوضع حلول حضارية وآمنة لهذه القضايا، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والاستجابة لمطالب المواطنين.

حضر الاجتماع كل من: أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، ونفيسة عبد السلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجمعية.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الدراسة المقدمة لإنشاء مأوى للكلاب الضالة في أحد المقرات القديمة التابعة للوحدة المحلية بقرية عرب مطير بمركز الفتح، ليكون منشأة متكاملة تُعنى بتجميع الكلاب الضالة، تحصينها، تطعيمها، وتعقيمها، بما يضمن سلامة المواطنين ويحقق توازنًا بين حماية الصحة العامة والتعامل الإنساني مع الحيوان.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تتعامل مع ملف الكلاب الضالة بجدية كاملة، من خلال تطبيق حلول مستدامة تحافظ على الرفق بالحيوان وتقلل المخاطر داخل المناطق السكنية، مع الاستجابة الفعّالة لشكاوى الأهالي.

كما تناول اللقاء آليات تشغيل معمل الألبان بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج، بما يعزز التعاون بين المحافظة والجمعية لضمان إنتاج وتوفير منتجات الألبان بصورة آمنة ومنتظمة، دعمًا لمبادرة "كوب لبن لكل طفل" وتحسين الحالة الغذائية للأطفال، خصوصًا في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي السياق ذاته، تمت مناقشة دور الجمعية في تشغيل مركز تدريب الحرف اليدوية والتراثية "خان الخليلي"، وهو أحد المشروعات المستحدثة التي تستهدف إحياء الحرف التقليدية داخل المحافظة.

ويجري تجهيز المركز ليكون مساحة تدريبية وعرضية تضم ورشًا للحرف اليدوية ومعرضًا دائمًا لمنتجات الحرفيين، بهدف دعم الصناعات التراثية وتمكين الشباب من تعلم المهن اليدوية، بما يتماشى مع رؤية محافظة أسيوط لتعزيز الهوية الثقافية وتحويل هذه المساحة إلى نقطة جذب ثقافي وسياحي وفق رؤية مصر 2030.