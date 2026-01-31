كيفن وارش.. أهم 10 معلومات عن مرشح ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي

كتبت- منال المصري:

تحولت أنظار الأسواق العالمية يوم الجمعة إلى المرشح الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بعد إعلان دونالد ترامب ترشيح كيفن وارش البالغ 55 عاما خليفا لجيروم باول الذي ستنتهي فترة ولايته للفيدرالي مايو المقبل.

كان ترامب نشر على موقع منصته الخاص به - تروث سوشيال- ترشيحه لكيف وارش قائلا" أعرف وارش من زمن طويل، ولا يروادنى أي شك أنه سيكون واحدا من أعظم رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، وبما الأفضل على الإطلاق، حيث يتمتع بمؤهلات استثنائية ولن يخيب ظنكم".

يقع في يد الرئيس الأمريكي الحق في ترشيح اسم لشغل رئاسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولكن لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ باعتباره الجهة الرقيبة الوحيدة على رئيس المركزي الأمريكي في وقت زادت فيه حالة الشد والجذب بين ترامب وجيروم باول.

شن ترامب منذ إعلان فوزه برئاسة أمريكا هجوما متتاليا على جيروم باول لعدم الإنصات لطلبه بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير وهو ما انتقادها بين البنوك المركزية على مستوى العالم للتدخل في قرارات لجنة السياسية النقدية مما يفتح الباب في التشكيك في نزاهة قراراتها.

خفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.75% العام الماضي إلى 3 مرات قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماعه يوم الأربعاء عند 3.5% و3.75% على الدولار تخوفا من وجود ضغوط تضخمية مرتقبة وهو ما أثار حفيظة ترامب.

رصد السوق تغير مفاجئ في موقف كيفن بشأن سعر الفائدة فبعد دعمه للسياسة النقدية التشددية للفيدرالي فإنه خرج قبل أشهر قليلا لإعلان وجهة نظرة بأهمية خفض أسعار الفائدة.

ماذا نعرف عن كيفن وارش؟

1. يبلغ كيفن وارش 55 عامًا، ويعد من أبرز خبراء السياسة النقدية والاقتصاد في الولايات المتحدة، ويتمتع بخبرة واسعة في أسواق المال والمستثمرين.

2. شغل منصب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة من 2006 إلى 2011، وهي مرحلة مفصلية شملت الأزمة المالية العالمية.

3. عمل مستشارًا وخبيرًا اقتصاديًا في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج جورج دبليو بوش.

4. يعد عضوًا في المجلس الاستراتيجي والسياسي للرئيس الأمريكي، ما يعكس حضوره القوي داخل دوائر صنع القرار.

5. يشغل عضوية مجلس إدارة بنك “يو بي إس” العالمي، إضافة إلى شركة “كوبانغ” الكورية الرائدة في التجارة الإلكترونية.

6. عضو في مجلس إدارة شركة يونايتد بارسل سيرفيس (UPS) منذ يوليو 2012 وحتى الآن، إحدى أكبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم.

7. يعمل مستشارًا لدى شركة إلكتريك كابيتال منذ أغسطس 2022، وهي شركة استثمارية تركز على التكنولوجيا والأصول الرقمية.

8. يشغل حاليًا منصب زميل زائر في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، وهو مركز أبحاث معروف بتوجهاته المحافظة.

9. حاصل على دكتوراه في القانون مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة هارفارد (1995)، وبكالوريوس في السياسات العامة من جامعة ستانفورد (1992).

10- متزوج من ابنة الملياردير رونالد لودر، الوريثة الوحيدة لإمبراطورية مستحضرات التجميل العالمية، وزميل ترامب السابق في كلية وارتون.