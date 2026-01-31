مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بحادث على الطريق الإقليمي في المنوفية (صور)

لليوم الرابع على التوالي.. استمرار البحث عن جثمان طفل غرق في البحيرة

المنوفية - أحمد الباهي:

أسفر حادث تصادم وقع، اليوم السبت، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة سوزوكي، بالقرب من قرية كفر الطراينة التابعة لمركز أشمون، وقبل كارتة الخطاطبة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة والعلاج، فيما جرى إيداع جثمان المتوفى بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين المركبتين أثناء سيرهما على الطريق الإقليمي، وتمكنت قوات الشرطة من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، مع تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي السياق ذاته، تستعد أسرة المتوفى لاستخراج تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية، خلال الساعات المقبلة.