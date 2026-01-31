إعلان

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بحادث على الطريق الإقليمي في المنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

10:46 ص 31/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مرور المنوفية يزيح السيارتين عن حرم الطريق
  • عرض 3 صورة
    تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بالمنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

أسفر حادث تصادم وقع، اليوم السبت، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة سوزوكي، بالقرب من قرية كفر الطراينة التابعة لمركز أشمون، وقبل كارتة الخطاطبة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة والعلاج، فيما جرى إيداع جثمان المتوفى بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين المركبتين أثناء سيرهما على الطريق الإقليمي، وتمكنت قوات الشرطة من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، مع تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي السياق ذاته، تستعد أسرة المتوفى لاستخراج تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية، خلال الساعات المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم محافظة المنوفية تصادم ميكروباص سيارات الإسعاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على
أخبار مصر

أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على
في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
أخبار مصر

في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
أخبار مصر

"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه
أخبار مصر

أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه
7 صور لحسام حسن رفقة زوجته والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

7 صور لحسام حسن رفقة زوجته والجمهور يعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟