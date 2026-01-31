رئيس مياه سيناء يتفقد مواقع الصرف الصحي الحيوية بشرم الشيخ (صور)

لليوم الرابع على التوالي.. استمرار البحث عن جثمان طفل غرق في البحيرة

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بحادث على الطريق الإقليمي في المنوفية (صور)

إقبال كثيف على لجان انتخابات المحامين بالمرحلة الثانية في الإسكندرية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى المهندس خالد العمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، جولة تفقدية موسعة بقطاع جنوب سيناء، شملت عددًا من مواقع الصرف الصحي الحيوية بمدينة شرم الشيخ، وذلك للوقوف على الحالة الفنية ومعدلات التشغيل ومستوى الجاهزية.

وتضمنت الجولة زيارة محطة معالجة الصرف الصحي التي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 7500 متر مكعب يوميًا بنظام برك الأكسدة، حيث تابع رئيس مجلس الإدارة مراحل المعالجة المختلفة، واطّلع على كفاءة التشغيل ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية.

وأكد أهمية رفع كفاءة المحطة، واستمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، بما يضمن استدامة الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

كما شملت الجولة تفقد معمل المنطقة، وفحص آليات إجراء التحاليل والفحوصات المعملية، ودورها المحوري في دعم منظومة التشغيل ومراقبة جودة المعالجة، مشددًا على ضرورة تطوير المعامل ورفع كفاءة الكوادر الفنية بما يواكب متطلبات العمل.

وحرص رئيس مجلس الإدارة أيضًا على تفقد رافع صرف صحي السوق التجاري، حيث جرى استعراض الموقف التشغيلي والطاقة الاستيعابية للرافع، ومتابعة مدى جاهزيته للتعامل مع الأحمال المختلفة، بما يسهم في الحفاظ على انتظام الخدمة بالمناطق التابعة له.

واختُتمت الجولة بتفقد رافع صرف صحي خليج نعمة، أحد أهم المرافق الداعمة للبنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، حيث اطّلع على أعمال التشغيل والصيانة، وخطط التطوير المستقبلية، نظرًا للأهمية السياحية والاستراتيجية للمنطقة.

وأكد أن الشركة حريصة على المتابعة الدورية بقطاع جنوب سيناء، والتواجد الميداني، والتواصل المباشر مع العاملين، والوقوف على التحديات الفعلية داخل مواقع العمل، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي، وتقديم خدمة آمنة ومستدامة تواكب خطط التنمية، وتحافظ على المظهر الحضاري لمدينة شرم الشيخ.