برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق وزيادة معارض "أهلًا رمضان"

كتب : نشأت علي

11:56 ص 31/01/2026

معارض أهلًا رمضان - ارشيفية

كتب- نشأت علي:

طالب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة التصدي بكل حسم لمحاولات بعض التجار استغلال زيادة الطلب الموسمي على السلع الغذائية لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطنين.

وقال "محسب"، في بيان، إن الدولة مطالبة بالتحرك الاستباقي لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قبل دخول الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين تتزايد احتياجاتهم الاستهلاكية خلال هذه الفترة.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن هناك ضرورة لتكامل الأدوار بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، من خلال حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخازن وسلاسل الإمداد، لضمان توافر السلع ومنع الاحتكار أو إخفاء المنتجات بهدف رفع أسعارها، لافتًا إلى أن الرقابة المستمرة هي الضامن الحقيقي لاستقرار السوق.

ودعا "محسب" إلى التوسع في طرح السلع الأساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية والسيارات المتنقلة ومعارض "أهلًا رمضان"، مع زيادة أعدادها في القرى والمناطق الشعبية والأكثر احتياجًا، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار عادلة ومخفضة، مما يخلق حالة من التوازن السعري وكبح أي زيادات غير مبررة في الأسواق الحرة.

وأشار النائب، إلى أهمية الإعلان عن أسعار واضحة وإلزام التجار بوضع تسعيرة ظاهرة للسلع، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من المغالاة، مؤكدًا أن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية يمنح الدولة القدرة على التدخل السريع وضخ كميات إضافية كلما دعت الحاجة، وهو ما يمنع حدوث أزمات أو فجوات في المعروض.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن حماية المستهلك تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية في الوقت ذاته، لأن استقرار الأسعار ينعكس مباشرة على مستوى معيشة الأسر ويحد من الضغوط التضخمية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، حتى تتمكن الأجهزة المعنية من التحرك الفوري، قائلًا: "الدولة لن تسمح باستغلال المواسم الدينية لتحقيق مكاسب غير مشروعة".

