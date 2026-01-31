إعلان

وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقا بشأن مقتل أليكس بريتي في مينيابوليس

كتب : مصراوي

11:49 ص 31/01/2026

وزارة العدل الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي أليكس بريتي بالرصاص على يد ضباط اتحاديين في مينيابوليس، حسبما أكد نائب المدعي العام تود بلانش في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.

وقال بلانش إن قسم الحقوق المدنية بالوزارة يعمل مع مكتب التحقيقات الاتحادي للتحقيق فيما إذا كان الضباط قد انتهكوا حقوق بريتي المدنية في الحادث. وتحمي الحقوق الدستورية من القوة المفرطة في الولايات المتحدة.

يذكر أن بريتي (37 عاما)، كان ممرضا في المركز الطبي للمحاربين القدامى في مينيابوليس، وقد قتل بالرصاص يوم السبت الماضي خلال عملية قام بها مسؤولون اتحاديون من وزارة الأمن الداخلي في مينيابوليس.

وبعد الحادث، بثت وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تتناقض مع التصريحات الأولية لوزارة الأمن الداخلي، التي قالت إن بريتي هدد المسؤولين بسلاح. وسارعت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم باتهام بريتي بأنه "إرهابي محلي" مما أثار غضب أصدقاء بريتي وعائلته.

وقال بلانش في مؤتمر صحفي: "نحن ننظر في كل شيء يمكن أن يلقي الضوء على ما حدث في ذلك اليوم وفي الأيام والأسابيع التي أدت إلى ما حدث". ويشمل هذا تسجيلات الفيديو وإفادات الشهود والأدلة الأخرى. ويقوم مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بالتحقيق، بينما تجري وزارة الأمن الداخلي تحقيقاتها الخاصة بالتوازي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العدل الأمريكية مقتل أليكس بريتي في مينيابوليس المواطن الأمريكي أليكس بريتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبوالمعاطي زكي يكشف اللغز: هل حسن شحاتة اشتغل مع المنتخب بالشيوخ؟
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي يكشف اللغز: هل حسن شحاتة اشتغل مع المنتخب بالشيوخ؟
هادي رياض: "أتذكر هدف أبو تريكة.. وأبكي إذا خسر الأهلي بطولة"
رياضة محلية

هادي رياض: "أتذكر هدف أبو تريكة.. وأبكي إذا خسر الأهلي بطولة"
وظائف جديدة في 8 وزارات ومؤسسات حكومية - تفاصيل
أخبار مصر

وظائف جديدة في 8 وزارات ومؤسسات حكومية - تفاصيل
جمالها لافت.. ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جذابة
الموضة

جمالها لافت.. ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جذابة
معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
أخبار مصر

معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان