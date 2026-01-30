إعلان

القاهرة تسجل 28 درجة.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

كتب : حسن مرسي

07:09 م 30/01/2026

درجات الحرارة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم الجمعة، مشيرة إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة بشكل ملحوظ على معظم أنحاء البلاد.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم ارتفاعات في درجات الحرارة تتراوح بين 3 و4 درجات مقارنة بيوم أمس، لافتةً إلى أن هذه القيم أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تسجل 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل في محافظات الصعيد إلى 26 و27 درجة، مرجعة السبب في ذلك إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية دافئة.

وأضافت عضو الأرصاد أن الأجواء ستكون مشمسة ودافئة خلال فترة الظهيرة، لكن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير خلال ساعات الليل، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى حوالي 14 درجة، بينما تنخفض أكثر في المدن الجديدة، وقد تصل في بعض مناطق شمال الصعيد إلى 8 درجات مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدًا السبت على بعض المناطق الساحلية، وخاصةً في السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وأكدت الهيئة أنها تتابع الحالة الجوية باستمرار، داعيةً المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة رياح أمطار شبورة الطقس منار غانم

