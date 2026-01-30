أول تعليق من "يمامة" بعد فوز السيد البدوي برئاسة الوفد

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد السابق، إنه كان يتوقع فوز السيد البدوي منذ بداية الانتخابات، باعتباره يمتلك شعبية وأرضية داخل الحزب تمكنه من الفوز بمقعد الرئاسة.

وأوضح "يمامة"، لمصراوي أن علاقته بالدكتور السيد البدوي، علاقة طيبة تجمع بين الحب والاحترام ولا يوجد أي مشكلات شخصية فيما بينهما.

وتقدم بالتهنئة للدكتور السيد البدوي برئاسة حزب الوفد العريق، قائلًا: "ربنا يعينه ويقويه ويقدر يحل المشكلات الداخلية للحزب ويجمع شمل الأسرة الوفدية".

وأشار يمامة، إلى أن الدكتور السيد البدوي، سيواجه الكثير من التحديات داخل الحزب أكبرها الانقسام الداخلي والتكتلات خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات التي كشفت عن فارق نسبي ضئيل بينه وبين الدكتور سري الدين.

ووجه "يمامة"، رسالة إلى المرشح الخاسر هاني سري الدين قائلا: "عملت اللي عليك يا دكتور وبتمنالك كل التوفيق في المرات القادمة".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد قد أعلنت فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد بعد حصوله على 1302 صوتًا مقارنة بمنافسة الدكتور هاني سري الدين الذي حصل على 1294 صوتًا.