رمضان 2026.. طرح برومو مسلسل "النص التاني" بطولة أحمد أمين

كتبت- منى الموجي:

طرح تطبيق يانغو بلاي الإعلان التشويقي لمسلسل "النص التاني"، في عودة لعبدالعزيز النص في سلسلة من المغامرات الكوميدية الجديدة، التي تمزج بين المواقف الطريفة والأحداث المشوقة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

وأكد التطبيق في بيان صحفي، أن الموسم الثاني يضم جرعة مضاعفة من الكوميديا والمفاجآت، حيث تتطور الأحداث في إطار اجتماعي خفيف وظهور شخصيات جديدة والكثير من المفارقات بأسلوب كوميدي.

المسلسل من بطولة النجم أحمد أمين، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: أسماء أبو اليزيد، بسمة، صدقي صخر، ميشيل ميلاد، دنيا سامي، وعبدالرحمن محمد، كما يظهر حمزة العيلي كضيف شرف.