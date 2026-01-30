طلاب طور سيناء يتصدرون مسابقة أوائل الثانوية على مستوى المحافظة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

حقق طلاب المرحلة الثانوية العامة بإدارة طور سيناء التعليمية المركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، في مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية، والتي أُقيمت فعالياتها بمدرسة طور سيناء الثانوية الفندقية، بمشاركة فرق طلابية من خمس إدارات تعليمية، هي: طور سيناء، شرم الشيخ، أبو رديس، أبو زنيمة، ودهب.

وضم فريق إدارة طور سيناء التعليمية طلابًا من مدارس محمود ناجي الثانوية العسكرية، والأمل الرسمية، والأهرام الرسمية، ونجح في التفوق على باقي الفرق المشاركة، بعد منافسات قوية شهدت مستوى علميًا متميزًا.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، حرص المديرية على دعم الطلاب المتميزين وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم، مشيدة بالمستوى العلمي الرفيع للطلاب، وحسن تنظيم المسابقة، لما لها من دور مهم في اكتشاف المواهب وصقل القدرات العلمية.

وقدمت وكيل الوزارة التهنئة لفريق إدارة طور سيناء الحاصل على المركز الأول، متمنية له التوفيق والنجاح في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وكيل الوزارة أن فريق إدارة طور سيناء التعليمية سيمثل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، والمقرر انعقادها خلال الفترة من السبت 31 يناير وحتى الاثنين 2 فبراير المقبل، بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة.

ويُذكر أن فعاليات المسابقة أُقيمت في أجواء تنافسية متميزة بمدرسة طور سيناء الثانوية الفندقية، بمشاركة نخبة من الطلاب المتفوقين من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وبحضور سامي الجندي مدير إدارة الشؤون التنفيذية، والمهندس مصطفى زرد رئيس مجلس أمناء المديرية، ومحمد ثابت موجه عام التربية الاجتماعية، وعزيزة شام مدير التعليم الثانوي، إلى جانب موجهي المرحلة الثانوية بديوان المديرية.