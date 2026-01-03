بالصور- محافظ البحيرة تتفقد عددًا من اللجان بجولة الإعادة لانتخابات النواب

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في ضوء تكرار الحوادث، كثفت الأجهزة الأمنية والمرورية حملاتها على الطريق الصحراوي الغربي، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وشملت الحملات إقامة أكمنة مرورية ثابتة في عدد من النقاط الحيوية على امتداد الطريق، إلى جانب تنفيذ حملات مرورية متحركة لمتابعة حركة السير وضبط المخالفات، فضلًا عن استخدام أجهزة الرادار لرصد السرعات الزائدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما جرى تعزيز انتشار الخدمات المرورية على طول الطريق لتأمين الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو أعطال، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وضمان أعلى معدلات الأمان لمستخدمي الطريق.

وفي هذا السياق، تهيب محافظة قنا بالمواطنين وقائدي المركبات بضرورة الالتزام بالحارات المرورية المقررة، وعدم السير عكس الاتجاه، والالتزام بالسرعات المحددة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط المروري على الطرق السريعة.