البحيرة - أحمد نصرة:

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم السبت، عددًا من اللجان الانتخابية بمركز كوم حمادة، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، وذلك مع انطلاق فعاليات اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في أربع دوائر انتخابية بالمحافظة.

واطمأنت محافظ البحيرة خلال جولتها على انتظام عملية التصويت داخل اللجان، وتوافر كافة التيسيرات التنظيمية والأمنية اللازمة لتسهيل مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مؤكدةً على أهمية الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وشددت عازر على التعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والشفافية، مشيرةً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لمتابعة سير العملية لحظة بلحظة.

وتُجرى جولة الإعادة في أربع دوائر انتخابية هي: رشيد – المحمودية – الرحمانية، حوش عيسى، الدلنجات، كوم حمادة – بدر، بإجمالي 271 مركزًا انتخابيًا تضم 300 لجنة، تستقبل مليونًا و515 ألفًا و410 ناخبين، ويتنافس على المقاعد الخمسة 10 مرشحين.

وأكدت عازر أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بالحياد والنزاهة خلال العملية الانتخابية.