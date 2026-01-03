اجتماع موسع لتوحيد الجهود وتحسين كفاءة المنشآت بجنوب سيناء (صور)

من التجارة إلى الطب.. قصة كفاح أكبر خريج بجامعة قنا تُلهم الجميع (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور أحمد صبري الملاح، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات العمل داخل المنشآت الصحية، والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة، وذلك بحضور عدد من الإدارات المعنية بمتابعة الأداء.

وناقش نائب مدير فرع الهيئة خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الحالية، ومدى التزام المنشآت بالضوابط المالية والإدارية، إلى جانب استعراض نتائج أعمال الجودة ومكافحة العدوى، والخطط التصحيحية التي تم تنفيذها لتحسين بيئة العمل وضمان سلامة المرضى والعاملين.

كما تطرق اللقاء إلى جهود التقييم والمتابعة في رصد التحديات الميدانية وآليات التعامل معها بشكل فوري.

وأكد نائب مدير فرع الهيئة على دور التدريب في رفع كفاءة الفرق الطبية والإدارية، وتعزيز مهارات التعامل مع المنتفعين بما يحقق رضاهم عن مستوى الخدمة.

كما شدد على أهمية التكامل بين الإدارات المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد، وربط الخطط التنفيذية بالواقع الفعلي داخل المنشآت، بما يسهم في استدامة جودة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المنتفعين.

وأشار إلى ضرورة دعم الانضباط الإداري، وتطوير آليات المتابعة المستمرة، ومواصلة العمل على تحسين الأداء العام للمنشآت والفرع خلال الفترة المقبلة.