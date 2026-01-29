إعلان

ضبط 2 طن زيت "مجهول" داخل مخزن صابون بالقناطر

كتب : أسامة عبدالرحمن

07:43 م 29/01/2026

مديرية التموين بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجهت مديرية التموين بالقليوبية ضربة جديدة للأسواق العشوائية، بضبط مخزن غير مرخص لتعبئة وتقطيع الصابون في مدينة القناطر الخيرية، يستخدم خامات مجهولة المصدر في عمليات التصنيع.

أسفرت الحملة، التي جاءت بتكليف من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، عن التحفظ على كمية تقدر بنحو 2 طن زيت داخل المخزن المضبوط، حيث تبين عدم وجود أي فواتير أو مستندات رسمية تدل على مصدر هذه الكميات.

مخالفات تجارية

وفي سياق متصل، وسعت الحملة نشاطها الرقابي ليشمل الأنشطة التجارية المختلفة بالمنطقة، وانتهت إلى تحرير 8 محاضر جنح ضد منشآت لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار، وذلك ضمن جهود إحكام السيطرة على الأسواق.

وأكد وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً لتعليمات وزير التموين ومحافظ القليوبية، مشدداً على استمرار الحملات المكثفة للتصدي لكافة صور الغش التجاري، وعدم التهاون مع تداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية حماية لحقوق المواطنين.

