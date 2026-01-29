أثار غياب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعد تخلفه عن مرافقة زملائه استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي توقيع عقوبة مالية على إمام عاشور تضمنت تغريمه 1.5 مليون جنيه، وهي الأكبر في تاريخ النادي إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين، وخضوعه لتدريبات منفردة وذلك بسبب تخلفه عن السفر دون الحصول على إذن مسبق أو إخطار الجهاز الفني مع قيامه بإغلاق هاتفه.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى في سجل أزمات إمام عاشور مع الأهلي، إذ سبق أن تعرض اللاعب لعقوبات مالية متعددة منذ انضمامه للفريق، إذ تم تغريمه مليون جنيه في نوفمبر 2024، على خلفية مشادة كلامية حادة مع قائد الفريق محمد الشناوي داخل غرفة الملابس.

كما وقعت عليه غرامة مالية أخرى في سبتمبر 2025 قدرت بنحو 10 آلاف دولار بسبب التحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن من إدارة النادي.

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لخوض مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب أمان بزنجبار في تمام الساعة الثالثة عصر بعد غدٍ السبت، على أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس"

ويدخل الأهلي المباراة متصدراً جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز على يانج أفريكانز في الجولة الماضية بهدفين سجلهما محمود تريزيجيه فيما يحتل الفريق التنزاني المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي الجيش الملكي المغربي ثالثاً برصيد نقطتين، متفوقاً بفارق الأهداف على شبيبة القبائل الجزائري صاحب المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.