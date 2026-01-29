مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

32 26
16:30

كاب فيردي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

الجزائر

11 18
19:00

تونس

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

"آخرها إغلاق هاتفه".. سجل غرامات إمام عاشور مع الأهلي

كتب : نهي خورشيد

06:53 م 29/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (8) (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور 1 (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار غياب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعد تخلفه عن مرافقة زملائه استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي توقيع عقوبة مالية على إمام عاشور تضمنت تغريمه 1.5 مليون جنيه، وهي الأكبر في تاريخ النادي إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين، وخضوعه لتدريبات منفردة وذلك بسبب تخلفه عن السفر دون الحصول على إذن مسبق أو إخطار الجهاز الفني مع قيامه بإغلاق هاتفه.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى في سجل أزمات إمام عاشور مع الأهلي، إذ سبق أن تعرض اللاعب لعقوبات مالية متعددة منذ انضمامه للفريق، إذ تم تغريمه مليون جنيه في نوفمبر 2024، على خلفية مشادة كلامية حادة مع قائد الفريق محمد الشناوي داخل غرفة الملابس.

كما وقعت عليه غرامة مالية أخرى في سبتمبر 2025 قدرت بنحو 10 آلاف دولار بسبب التحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن من إدارة النادي.

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لخوض مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب أمان بزنجبار في تمام الساعة الثالثة عصر بعد غدٍ السبت، على أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس"

ويدخل الأهلي المباراة متصدراً جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز على يانج أفريكانز في الجولة الماضية بهدفين سجلهما محمود تريزيجيه فيما يحتل الفريق التنزاني المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي الجيش الملكي المغربي ثالثاً برصيد نقطتين، متفوقاً بفارق الأهداف على شبيبة القبائل الجزائري صاحب المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور غرامات إمام عاشور الأهلي القلعة الحمراء غرامة إمام عاشور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
اقتصاد

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025
أخبار البنوك

محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025
إيران ترد على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

إيران ترد على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.. ماذا قالت؟
تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"داء الكلب".. وأسرته: "مس شيطاني"
أخبار المحافظات

تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"داء الكلب".. وأسرته: "مس شيطاني"

مجدي الجلاد: الرئيس يركز على الشباب والحروب الحديثة تستهدف المواطن
أخبار مصر

مجدي الجلاد: الرئيس يركز على الشباب والحروب الحديثة تستهدف المواطن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف