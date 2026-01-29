إعلان

رئيس جامعة سوهاج الأهلية: بدء إنشاء مبنى معامل بـ 550 مليون جنيه لخدمة 2700 طالب

كتب : عمار عبدالواحد

02:35 م 29/01/2026
سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الأهلية، بدء تنفيذ مبنى متكامل للمعامل بالجامعة، بتكلفة إنشائية تتجاوز 550 مليون جنيه، بسعة استيعابية تزيد على 2700 طالب وطالبة، ليُعد أول مبنى معامل مستقل ينفذ من الموارد الذاتية لجامعة أهلية، على مستوى الجامعات الأهلية الـ12 التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها لتتبع الجامعات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يأتي استكمالًا لخطة التطوير الشاملة التي تنفذها الجامعة، بهدف توفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تواكب المعايير التكنولوجية العالمية، مشيرًا إلى أن المبنى يقام على مساحة 3540 مترًا مربعًا، ويضم 80 معملًا تخصصيًا تخدم كليات الجامعة الثماني، وتشمل معامل للعلوم الطبية والعلوم الأساسية والمعامل الهندسية، إلى جانب معامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومعامل اللغات والإعلام.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عبدالحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن جامعة سوهاج الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية التعليمية، بما يسهم في الدمج بين الجانب الأكاديمي والتدريب العملي التطبيقي، وربط مخرجات التعليم الجامعي بسوق العمل واحتياجات التنمية المحلية والإقليمية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

فيما أوضحت الدكتورة فاطمة عثمان، مدير برامج الهندسة والمصمم المعماري للمشروع، أن المبنى يتكون من بدروم ودور أرضي وأربعة أدوار علوية، ويتوسطه فناء مفتوح بمساحة 337 مترًا مربعًا، لافتة إلى أن المبنى لا يقتصر على المعامل فقط، بل يضم مجموعة متكاملة من الخدمات الطلابية، تشمل قاعة فيديو كونفرانس، ومكتبة رقمية، ومطبعة، وورش نجارة وتصنيع، بالإضافة إلى غرف تحضير وإدارة، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس والفنيين، ومخازن، وغرف خدمية للكهرباء والبيانات والمحولات، فضلًا عن 5 سلالم للحركة و4 مصاعد لخدمة المبنى.

رئيس جامعة سوهاج الأهلية الدكتور حسان النعماني مبنى متكامل للمعامل بجامعة سوهاج

