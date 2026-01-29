أعلن الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الخميس، الخطة الدعوية الشاملة التي أعدّتها مديرية الأوقاف لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعظيم شعائر الشهر الفضيل، وتعزيز الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.

وأوضح وكيل الوزارة أن الخطة الدعوية لهذا العام جاءت متكاملة وشاملة لمختلف فئات المجتمع، وتضم برامج تجمع بين العبادة والعلم والتوجيه والخدمة المجتمعية. وأشار إلى جاهزية 7 آلاف مسجد بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال المصلين وإقامة صلاة التراويح، مع الالتزام الكامل بضوابط وزارة الأوقاف، وانتقاء الأئمة المتميزين ذوي الخطاب الوسطي والأداء المتقن.

وفي سياق تعميق الفهم الصحيح للدين، أكد خليفة تنفيذ 1700 درس عقب صلاة العصر، ومثلها عقب صلاة العشاء، تتناول فقه الصيام وتفسير آيات القرآن الكريم وتعزيز القيم الإيمانية وربط العباد بمقاصد العبادات وأثرها في السلوك. كما تشمل الخطة مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسات البردة الشريفة.

وتتضمن الخطة أيضًا تنظيم ملتقيات فكرية يومية عقب صلاة التراويح بمسجد الهلالي طوال الشهر، بمشاركة 58 عالمًا من أساتذة الجامعات ونخبة من أئمة الأوقاف والقراء والمبتهلين، لطرح موضوعات إيمانية وفكرية معاصرة تعزز الوعي الديني وتصحح المفاهيم المغلوطة.

كما يشمل البرنامج ملتقى فكريًا للواعظات بمسجد البقلي بغرب أسيوط، يُعقد يوميًا عقب صلاة الظهر، ويستمر طوال الشهر بمشاركة جميع واعظات المديرية، بهدف توعية السيدات بأحكام الصيام والآداب الرمضانية وبناء الأسرة على أسس سليمة.

وفي الإدارات الفرعية، تقام 21 ملتقى فكريًا بالمساجد الكبرى عقب صلاة التراويح، بمشاركة أئمة متميزين وقراء ومبتهلين، على أن تُعلن المساجد المشاركة تباعًا.

وتولي مديرية الأوقاف اهتمامًا خاصًا بخدمة القرآن الكريم، عبر عقد 568 مقرأة للجمهور، و32 مقرأة فجرية، و280 مجلسًا لتصحيح التلاوة، إلى جانب 192 مقرأة مخصصة للأئمة، إضافة إلى مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وذلك بهدف تصحيح التلاوة وتعليم التجويد وربط المجتمع بكتاب الله تلاوةً وتدبرًا.

وفي جانب العمل المجتمعي، تنظم المديرية قوافل دعوية وإنسانية، تشمل قافلتي رحمة ومواساة، وزيارات لدور الأيتام، و4 قوافل موجهة لذوي الإعاقة السمعية، فضلًا عن 22 قافلة دعوية تُنفّذ يوم الجمعة.

كما تتضمن الخطة برامج موجهة للأطفال، منها "لقاء الجمعة للطفل"، وتنفيذ 9696 نشاطًا تثقيفيًا تقام أسبوعيًا يومي الأحد والأربعاء طوال الشهر، بمشاركة واعظة في خطبة الجمعة المخصّصة للأطفال.

وتطلق الواعظات برنامجًا موسعًا يشمل 44 لقاءً بالمساجد حول قضايا المرأة، و22 لقاءً توعويًا أسبوعيًا حول العنف الأسري، و22 مقرأة قرآنية، و22 لقاءً بالمدارس، إضافة إلى 4 ندوات بقصر ثقافة أسيوط، و10 لقاءات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، و16 مشاركة في قوافل الصحة الإنجابية، إلى جانب 40 ندوة تثقيفية بمراكز الشباب.

كما تنفذ المديرية 60 محاضرة دعوية، بينها 50 محاضرة بمراكز الشباب و10 في قصور الثقافة.

وأكدت مديرية أوقاف أسيوط أن هذه الخطة تأتي بتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بما يجسد رؤية الوزارة في ترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتعظيم شعائر الله، وخدمة المجتمع، وبناء الإنسان علمًا وإيمانًا خلال شهر رمضان المبارك.