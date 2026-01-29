فيديو.. تشغيل محور صلاح سالم البديل قبل إزالة كوبري السيدة عائشة

أعلنت محافظة القاهرة، بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل، خلال الأيام الماضية.

ياتي ذلك ضمن جهود الدولة لتطوير منطقة السيدة عائشة وحل المشكلات المرورية، وتيسير حركة المرور بها تمهيدًا لفك وإزالة كوبري السيدة عائشة.

وتبدأ محافظة القاهرة في تمام الساعة 12 منتصف الليل اليوم الخميس فك وإزالة مكونات كوبري السيدة عائشة بشكل نهائي.

