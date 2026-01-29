المنوفية- أحمد الباهي:

كشف هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية تفاصيل موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح داخل "الكنترولات" التعليمية، في ظل حالة ترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لاعتماد النتيجة وإتاحتها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح "عنتر" في تصريحات لمصراوي، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية تظهر قبل نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدًا توجيهاته بضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والحذر أثناء التصحيح، لضمان حصول كل طالب وطالبة على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى الانتهاء من تصحيح جميع المواد الدراسية، باستثناء مادة واحدة جارٍ الانتهاء منها، على أن تبدأ بعدها مباشرة أعمال المراجعة النهائية ثم رصد الدرجات.

وأكد أن اعتماد النتيجة يجري فور الانتهاء من جميع المراحل، تمهيدًا لاعتمادها من محافظ المنوفية، وإتاحتها أمام الطلاب سواء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو داخل المدارس.