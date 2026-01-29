إعلان

"أوضة النوم تفحمت".. حريق هائل داخل منزل في أسيوط

كتب : محمود عجمي

02:49 م 29/01/2026
    جانب من الحريق
    الشقة بعد السيطرة على حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الخميس، على حريق شب داخل منزل بقرية نزه قرار التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، ما أدى إلى احتراق غرفة نوم بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بشأن اندلاع حريق في منزل بقرية نزه قرار .

انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف وضباط المركز إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في منزل المواطن "أيمن م.ع"، وأسفر عن التهام النيران لمحتويات غرفة نوم بالكامل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق منزل أسيوط قوات الحماية المدنية

