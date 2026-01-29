رويترز: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

وكالات

نقلت وكالة رويترز، عن دبلوماسيون أوروبيون، تأكيدهم بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات جديدة على إيران تستهدف المتورطين من الأفراد والكيانات في القمع العنيف للمتظاهرين ودعم طهران لروسيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن العقوبات تشمل أعضاء في الحكومة والقضاء والشرطة والحرس الثوري، بالإضافة إلى الكيانات المسؤولة عن الرقابة على الإنترنت.

وكان دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، ردا على ما وصفه بـ "القمع الدموي" للاحتجاجات في إيران.

وطالب وزير الخارجية الإيطالي، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن عمليات القمع، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف أوروبي حازم تجاه التطورات الأخيرة في إيران.