رمضان 2026.. الأوقاف: 269 مسجدًا لاستضافة موائد الرحمن

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الدور الحيوي للمساجد خلال شهر رمضان المبارك يتجاوز الاقتصار على أداء الصلوات، موضحًا أنها تتحول إلى منارات للوعي ومراكز للطمأنينة الروحية، وأماكن تخاطب العقل والقلب معًا لترسيخ القيم الإيمانية.

وقال "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الاستعدادات اكتملت إلى حد كبير، مؤكدًا أن منهجية العمل تقوم على الدمج بين التنظيم العملي المتمثل في الجداول الزمنية، وغرس المعاني الروحية والقيم الإنسانية السامية التي يمثلها الشهر الكريم.

وأضاف أن الخطة تشمل تقديم حزمة متنوعة من المحتوى الديني الهادف، الذي يجمع بين الأنشطة الميدانية المباشرة داخل أفنية المساجد، والمبادرات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى البرامج المعدة للبث عبر الشاشات في إطار تعاون الوزارة مع وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

ولفت الدكتور أسامة رسلان، إلى تخصيص 269 مسجدًا منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية لاستضافة موائد الرحمن للإفطار والسحور، كاشفًا عن تنظيم فعاليات استثنائية لصلاة التراويح في 5 مساجد كبرى، وهي: مسجد الإمام الحسين، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد العزيز الحكيم بالمعادي، ومسجد العلي العظيم بالمدينة المنورة، حيث ستشهد هذه المساجد أنشطة نوعية متميزة، إلى جانب الاحتفال بالمناسبات الخاصة التي تتوافق مع أيام الشهر الفضيل.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026.. رياح وأتربة