إعلان

رمضان 2026.. الأوقاف: 269 مسجدًا لاستضافة موائد الرحمن

كتب : حسن مرسي

06:02 م 29/01/2026

الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الدور الحيوي للمساجد خلال شهر رمضان المبارك يتجاوز الاقتصار على أداء الصلوات، موضحًا أنها تتحول إلى منارات للوعي ومراكز للطمأنينة الروحية، وأماكن تخاطب العقل والقلب معًا لترسيخ القيم الإيمانية.

وقال "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الاستعدادات اكتملت إلى حد كبير، مؤكدًا أن منهجية العمل تقوم على الدمج بين التنظيم العملي المتمثل في الجداول الزمنية، وغرس المعاني الروحية والقيم الإنسانية السامية التي يمثلها الشهر الكريم.

وأضاف أن الخطة تشمل تقديم حزمة متنوعة من المحتوى الديني الهادف، الذي يجمع بين الأنشطة الميدانية المباشرة داخل أفنية المساجد، والمبادرات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى البرامج المعدة للبث عبر الشاشات في إطار تعاون الوزارة مع وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

ولفت الدكتور أسامة رسلان، إلى تخصيص 269 مسجدًا منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية لاستضافة موائد الرحمن للإفطار والسحور، كاشفًا عن تنظيم فعاليات استثنائية لصلاة التراويح في 5 مساجد كبرى، وهي: مسجد الإمام الحسين، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد العزيز الحكيم بالمعادي، ومسجد العلي العظيم بالمدينة المنورة، حيث ستشهد هذه المساجد أنشطة نوعية متميزة، إلى جانب الاحتفال بالمناسبات الخاصة التي تتوافق مع أيام الشهر الفضيل.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026.. رياح وأتربة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف رمضان 2026 شهر رمضان المبارك وزارة الأوقاف تخصيص مساجد لاستضافة موائد الرحمن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فروق كبيرة.. مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات
اقتصاد

فروق كبيرة.. مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات
إيران ترد على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

إيران ترد على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.. ماذا قالت؟
محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025
أخبار البنوك

محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025
هل توقف تجار الذهب عن الشراء الفترة الحالية بسبب نقص السيولة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل توقف تجار الذهب عن الشراء الفترة الحالية بسبب نقص السيولة؟ الشعبة تجيب
بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي
رياضة محلية

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف