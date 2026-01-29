تحمل 24 ألف حاوية.. "CMA CGM SEINE" تعبر قناة السويس للمرة الأولى

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM SEINE إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم خلال رحلتها البحرية الأولى عبر القناة ضمن قافلة الشمال قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا.

تتبع السفينة الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM ، وتعمل ضمن الخدمة الملاحية Fal3 التي تعمل على طريق التجارة بين أوروبا والشرق الأقصى، وتعد أحدث سفن المجموعة حيث تم تسلمها في عام 2025، يبلغ طول السفينة 399متراً، وعرضها 61.3 متراً، وغاطسها 40 قدم، بحمولة كلية 250 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23876حاوية.

ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

ووفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان عبد الرحمن فؤاد شاهين كبير مرشدين أول، والربان سعيد إمام كبير مرشدين أول للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وأكد الفريق ربيع أن عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات في العالم للعبور من قناة السويس يعكس الثقة في جاهزية ومكانة القناة باعتبارها المسار الأفضل والمستدام لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطوات الجادة سيكون لها بالغ الأثر في إحداث تغييرات إيجابية في سوق النقل البحري، وحث الخطوط الملاحية الأخرى على تعديل جداول إبحارها واستئناف رحلاتها من منطقة البحر الأحمر وباب المندب مروراً بقناة السويس.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس عكفت خلال الفترة الماضية على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية والملاحية المُقدمة واستحداث خدمات جديدة لتلبية متطلبات العملاء وضمان أعلى معايير السلامة البحرية للسفن العملاقة والوحدات البحرية ذات الأبعاد الخاصة.

وأضاف الفريق ربيع أن المجموعة الفرنسية CMA CGMشهدت زيادة في معدلات عبور سفن الحاويات التابعة لها والتي تزيد حمولتها الصافية عن 130 ألف طن لتصل إلى 15سفينة منذ ديسمبر الماضي، وذلك من إجمالي 38 سفينة عبرت القناة منذ مايو الماضي مستفيدة من السياسات التسعيرية المرنة التي تنتهجها الهيئة.