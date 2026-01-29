الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط لكل السيناريوهات



وكالات

قال الحرس الثوري الإيراني، إنه يسيطر على الوضع الميداني ولديه خطة عمل لكل السيناريوهات، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أكد الحرس الثوري الإيراني، أن لدينا خبرة في دحر العدو في الحروب على نطاق واسع وفي أخطر الظروف وأكثرها تعقيدا.

كشف المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني، أن أي عمل عسكري أمريكي يُعدّ بداية حرب.

وذكر شمخاني، على حسابه في منصة "إكس": "الضربة المحدودة وهم أي عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة، من أي منطلق وفي أي مستوى، يُعدّ بداية حرب".

وشدد مستشار علي خامنئي على أن الرد على أي عمل عسكري سيكون فوريا وشاملا وغير مسبوق، يستهدف قلب تل أبيب، وجميع الداعمين.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن عدد القتلى خلال الاحتجاجات، التي شهدتها إيران، يقدر بالآلاف، مشيرا إلى أن طهران أضعف من أي وقت مضى.

وأوضح روبيو، خلال جلسة استماع ⁠في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الاحتجاجات في إيران ربما تراجعت، لكنها قد تتجدد مستقبلا، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى في الاحتجاجات يقدر بالآلاف.

وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، معلنا أن أسطولا عسكريا أمريكيا ضخما يتجه بسرعة نحو المنطقة، في رسالة واضحة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، قد ترامب: "أسطولا ضخما يتحرك الآن باتجاه إيران وبسرعة كبيرة"، مضيفا أن هذا الأسطول أكبر من ذلك الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا، في إشارة إلى حجم القوة العسكرية التي تحشدها الولايات المتحدة في المرحلة الحالية.

ورغم النبرة التصعيدية، حرص ترامب على إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، معربا عن أمله في أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات، فيما اعتبره مراقبون محاولة للجمع بين سياسة الضغط الأقصى والتهديد العسكري من جهة، والدفع نحو تسوية سياسية من جهة أخرى.

حذّر ترامب من أن أي هجوم أمريكي قادم على إيران سيكون أسوأ بكثير، مبرزا: "كما قلت لإيران من قبل، أبرموا اتفاقا لم يفعلوا، وكانت هناك "عملية مطرقة منتصف الليل"، التي أدت إلى دمار هائل لإيران الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير لا تسمحوا بتكرار ذلك. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر"، وفقا لسكاي نيوز.