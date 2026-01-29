أعلن الدكتور وليد الحسيني، المذيع بشبكة القرآن الكريم، رفضه القاطع لكل ما تم تداوله أو نشره بشأن رغبته أو سعيه لتقديم برنامج دولة التلاوة أو الادعاء بأنه يسعى ليكون مذيعًا للبرنامج.

وقال الإعلامي الدكتور وليد الحسيني عبر فيس بوك: يتقدم الإعلامي الدكتور وليد الحسيني، مذيع إذاعة القرآن الكريم والتلفزيون المصري، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا العمل الإعلامي المتميز برنامج دولة التلاوة، والذي يُعد إضافة مهمة وقيمة للإعلام الديني والقرآني في مصر والذي هدف إلى عودة التفاف الأسرة المصرية حول القرآن الكريم، كما يؤكد الدكتور وليد الحسيني أن اختيار الزميلة آية عبد الرحمن مذيعةً لبرنامج دولة التلاوة هو اختيار موفق ومستحق، نظرًا لما تتمتع به من خبرة مهنية واضحة وحضور إعلامي متميز.

وتابع: ويعلن الدكتور وليد الحسيني رفضه القاطع لكل ما تم تداوله أو نشره في بعض الصفحات أو الصحف أو الجرائد بشأن رغبته أو سعيه لتقديم برنامج دولة التلاوة، أو الادعاء بأنه يسعى ليكون مذيعا للبرنامج، ويؤكد بشكل واضح وصريح أنه لم يطلب ذلك من أي جهة أو من أي شخص.

وواصل: ويؤكد أن مبدأه الدائم هو ما جاء في الأثر: من طلب شيئا وكل إليه، ومن طلب إلى شيء أعين عليه، وأنه لم يسع يوما لمنصب أو ظهور إعلامي، وإنما يضع نصب عينيه خدمة القرآن الكريم وأهله، وأداء الرسالة الإعلامية بما يرضي الله عز وجل.

واختتم:"يؤكد الدكتور وليد الحسيني أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي صحيفة أو جريدة أو صفحة تقوم بنشر أو تداول أي تصريحات أو بيانات منسوبة إليه دون الرجوع إلى صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، باعتبارها المصدر الوحيد المعتمد لأي بيان أو تصريح صادر عنه".