بعد انتشار الفيديو.. ضبط سائق سرفيس استغل الركاب بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر القبض على سائق سيارة أجرة "سرفيس" يعمل على خط (الأقصر – أرمنت)، عقب ثبوت مخالفته لتعريفة الركوب الرسمية واستغلاله للركاب، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تحرك الأجهزة المعنية عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك"، ظهرت خلاله مشادة كلامية بين السائق وعدد من الركاب، بسبب مطالبته بتحصيل أجرة قدرها 20 جنيهًا للفرد، بالمخالفة للتعريفة المعتمدة التي تبلغ 10 جنيهات فقط.

وبحسب ما أظهره المقطع المتداول، حاول الركاب الوصول إلى حل وسط بدفع 15 جنيهًا، إلا أن السائق تمسك بموقفه ورفض تسيير السيارة قبل تحصيل المبلغ الذي حدده، ما تسبب في حالة من الغضب والتوتر بين المواطنين.

وكشفت التحريات أن السائق استغل قلة سيارات السرفيس عقب الساعة التاسعة مساءً، وفرض زيادة غير قانونية على الأجرة، مستفيدًا من حاجة الركاب للعودة إلى منازلهم بمدينة أرمنت غرب الأقصر، خاصة وأن أغلب مستقلي السيارة كن من السيدات والفتيات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.