إعلان

بعد انتشار الفيديو.. ضبط سائق سرفيس استغل الركاب بالأقصر

كتب : محمد محروس

11:48 م 28/01/2026

بعد انتشار الفيديو.. ضبط سائق سرفيس استغل الركاب ب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر القبض على سائق سيارة أجرة "سرفيس" يعمل على خط (الأقصر – أرمنت)، عقب ثبوت مخالفته لتعريفة الركوب الرسمية واستغلاله للركاب، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تحرك الأجهزة المعنية عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك"، ظهرت خلاله مشادة كلامية بين السائق وعدد من الركاب، بسبب مطالبته بتحصيل أجرة قدرها 20 جنيهًا للفرد، بالمخالفة للتعريفة المعتمدة التي تبلغ 10 جنيهات فقط.

وبحسب ما أظهره المقطع المتداول، حاول الركاب الوصول إلى حل وسط بدفع 15 جنيهًا، إلا أن السائق تمسك بموقفه ورفض تسيير السيارة قبل تحصيل المبلغ الذي حدده، ما تسبب في حالة من الغضب والتوتر بين المواطنين.

وكشفت التحريات أن السائق استغل قلة سيارات السرفيس عقب الساعة التاسعة مساءً، وفرض زيادة غير قانونية على الأجرة، مستفيدًا من حاجة الركاب للعودة إلى منازلهم بمدينة أرمنت غرب الأقصر، خاصة وأن أغلب مستقلي السيارة كن من السيدات والفتيات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقصر القبض على سائق سيارة أجرة سائق سرفيس استغل الركاب بالأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: الحج والعمرة مش بيغسلوا ذنوب "أكل حقوق الناس"- فيديو
أخبار مصر

مجدي الجلاد: الحج والعمرة مش بيغسلوا ذنوب "أكل حقوق الناس"- فيديو
"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
زووم

"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
فيديو هدف محمد صلاح في مرمى كرباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى كرباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا

ضبط رجل وسيدتين بتهمة استغلال تطبيقات الهواتف في الدعارة
حوادث وقضايا

ضبط رجل وسيدتين بتهمة استغلال تطبيقات الهواتف في الدعارة
فستان شفاف وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة
الموضة

فستان شفاف وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون