كشفت وكالة أسوشيتد برس أن متحدثًا باسم الحكومة الصينية لم يرد بشكل مباشر على أسئلة تتعلق بطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصول على دعم عسكري من عدة دول للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

وخلال الإحاطة اليومية في بكين، اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جين بتكرار دعوات الصين إلى وقف القتال، مشيرًا إلى تأثيره في تجارة الطاقة والسلع.

وكان ترامب قد قال في مقابلة إن الولايات المتحدة ترغب في تلقي رد من الصين قبل زيارته المقررة إلى بكين خلال نحو أسبوعين، مضيفًا: "قد نؤجل".

وأضاف لين أن الصين حثت مجددًا جميع الأطراف على وقف القتال فورًا، لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقًا.

وتقول إيران إنها أغلقت فعليًا هذا الممر المائي الحيوي لنقل النفط والغاز، ردًا على الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران.