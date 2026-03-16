"صمت صيني" بشأن طلب ترامب لتأمين مضيق هرمز

كتب : أحمد جمعة

11:44 ص 16/03/2026 تعديل في 11:44 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشفت وكالة أسوشيتد برس أن متحدثًا باسم الحكومة الصينية لم يرد بشكل مباشر على أسئلة تتعلق بطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصول على دعم عسكري من عدة دول للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

وخلال الإحاطة اليومية في بكين، اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جين بتكرار دعوات الصين إلى وقف القتال، مشيرًا إلى تأثيره في تجارة الطاقة والسلع.

وكان ترامب قد قال في مقابلة إن الولايات المتحدة ترغب في تلقي رد من الصين قبل زيارته المقررة إلى بكين خلال نحو أسبوعين، مضيفًا: "قد نؤجل".

وأضاف لين أن الصين حثت مجددًا جميع الأطراف على وقف القتال فورًا، لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقًا.

وتقول إيران إنها أغلقت فعليًا هذا الممر المائي الحيوي لنقل النفط والغاز، ردًا على الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران.

فيديو قد يعجبك



"العقدة اتفكت".. كيف علقت الصحف التونسية على خسارة الأهلي من الترجي؟
محافظ القاهرة: رفع درجة استعداد المستشفيات الحكومية لعيد الفطر
سلطان عمان يبادل الرئيس السيسي تحياته ويؤكد دعم التعاون مع مصر
حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى
