كشف تقرير حديث صادر عن شركة الأمن السيبراني Kaspersky بعنوان "تطور هجمات البرمجيات الخبيثة على الأجهزة المحمولة" عن ارتفاع كبير في هجمات برمجيات طروادة المصرفية التي تستهدف الهواتف الذكية العاملة بنظام Android خلال عام 2025.

ووفقا للتقرير، ارتفعت هذه الهجمات بنسبة 56% مقارنة بعام 2024، حيث تصمم برمجيات Trojan Banker خصيصا لسرقة بيانات اعتماد المستخدمين المرتبطة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ومنصات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى معلومات بطاقات الائتمان.

وأوضح التقرير أن المجرمين السيبرانيين يعتمدون على عدة طرق لنشر هذه البرمجيات الخبيثة، من بينها تطبيقات المراسلة وصفحات الإنترنت المزيفة التي تستخدم لخداع المستخدمين ودفعهم إلى تنزيل تطبيقات ضارة.

ارتفاع حاد في حزم البرمجيات الخبيثة

وأشار التقرير إلى تسجيل زيادة كبيرة في عدد حزم تثبيت برمجيات طروادة المصرفية الخاصة بنظام أندرويد، المعروفة بملفات APK، إذ بلغ عددها 255,090 حزمة خلال عام 2025، بارتفاع يصل إلى 271% مقارنة بالعام السابق.

ويرى خبراء الشركة أن هذا الارتفاع يعكس الأرباح الكبيرة التي يحققها مجرمو الإنترنت من هذه الهجمات، متوقعين استمرار تطوير نسخ جديدة من هذه البرمجيات بهدف التحايل على أنظمة الحماية وتوسيع قنوات انتشارها.

ولفت التقرير إلى أن برمجيتي Mamont وCreduz كانتا من أكثر أنواع برمجيات طروادة انتشارا خلال الفترة الأخيرة.

برمجيات خبيثة مثبتة مسبقا في الأجهزة

من جانبه، قال Anton Kivva، رئيس فريق محللي البرمجيات الخبيثة في الشركة، إن برمجيات طروادة المصرفية تعد من أسرع التهديدات السيبرانية انتشارا بين المستخدمين.

وأضاف أن الباحثين رصدوا أيضا تزايد ظهور برمجيات الأبواب الخلفية المثبتة مسبقا في بعض الأجهزة الجديدة، مثل Triada وKeenadu، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا للمستخدمين.

وأوضح أن بعض الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد قد تباع وهي مصابة بهذه البرمجيات دون علم المستخدم، ما يمنح المهاجمين قدرة شبه كاملة على التحكم في الجهاز والوصول إلى البيانات المخزنة عليه.

وأشار إلى أن إزالة هذه البرمجيات قد تكون صعبة للغاية، خاصة عندما تكون مدمجة داخل البرمجيات الثابتة للجهاز، ما يستدعي تحديث النظام وإجراء فحص أمني شامل باستخدام برامج حماية موثوقة.

نصائح للحماية من الهجمات السيبرانية

وقدمت الشركة مجموعة من التوصيات للمستخدمين لتقليل مخاطر التعرض لهذه الهجمات، من أبرزها:

تنزيل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية مثل App Store وGoogle Play، مع ضرورة الحذر لأن بعض التطبيقات الضارة قد تتسلل أحيانا إلى هذه المتاجر.

استخدام برامج حماية موثوقة مثل Kaspersky Premium لاكتشاف الأنشطة الخبيثة وإيقافها فورا.

مراجعة الأذونات التي تطلبها التطبيقات قبل تثبيتها، خصوصاً الأذونات الحساسة مثل خدمات الوصول.

تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر لسد الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المهاجمون.