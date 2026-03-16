تناولوا ملوخية وفاصوليا.. تسمم 4 من أسرة واحدة في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

11:45 ص 16/03/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

استقبل مستشفى جرجا العام بمحافظة سوهاج، 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة اشتباه تسمم غذائي، عقب ادعاء تناولهم طعامًا فاسدًا داخل منزلهم بقرية العوامر بحري.

أسماء المصابين

وتبين وصول خلف الله م 60 عامًا سائق بهيئة الإسعاف، محمد خ 30 عامًا عامل عادي، كريمة خ 31 عامًا ربة منزل، فاطمة م 58 عامًا ربة منزل، ويقيمون بقرية العوامر بحري مصابين بآلام بالبطن وقيء وإسهال، إثر تناولهم وجبة منزلية "ملوخية وفاصوليا".

إسعاف المصابين

وتم تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين داخل المستشفى، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مستشفى جرجا العام سوهاج العوامر بحري إصابة 4 أشخاص

