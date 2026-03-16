وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز وبيعها بالتسعيرة الرسمية المقررة.



واطمأن المحافظ من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، والأستاذ محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، على انتظام سير العمل بمستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة لمنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الأوزان، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.



وفي هذا الإطار كثفت إدارات التموين، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، الحملات الرقابية المفاجئة على مستودعات البوتاجاز للتأكد من الالتزام بالحصص المقررة والانضباط في عملية التوزيع.



وشملت الحملات المرور الميداني على عدد من مستودعات البوتاجاز في مراكز ومدن ديرب نجم، مشتول السوق، منيا القمح، أبو كبير، الزقازيق، ههيا، الإبراهيمية، وصان الحجر، وذلك للتأكد من عدم استغلال المواطنين وضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية المقررة.