إيران ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 60%

كتب : وكالات

12:17 م 16/03/2026

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن السلطات في إيران قررت زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%، وذلك ضمن الزيادة السنوية.

وقال أسد صالحي، في تصريحات للمراسل الاقتصادي للوكالة، إن الحد الأدنى للأجور تقرر رفعه بنسبة 60%، بينما تقررت زيادة مستويات الأجور الأخرى بنسبة 45%.

وذكرت الوكالة أن قرار المجلس الأعلى للعمل الإيراني الصادر اليوم ينص على بدء تطبيق جدول الأجور الجديد مع بداية العام الجديد، بحيث يتقاضى العمال رواتبهم ومزاياهم وفق الزيادات المقررة، وبحسب تقديرات سعر الصرف في السوق الموازية، فإن الحد الأدنى الجديد للأجور يعادل نحو 112 دولاراً.

