انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.83% عند مستوى 45547 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.50%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.85% عند مستوى 45926 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم العربية للمحابس.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم دلتا للطباعة والتغليف الأسهم الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم العامة لصناعة الورق – راكتا.

