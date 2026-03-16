هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

12:11 م 16/03/2026 تعديل في 12:18 م

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.83% عند مستوى 45547 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.50%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.85% عند مستوى 45926 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم العربية للمحابس.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم دلتا للطباعة والتغليف الأسهم الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم العامة لصناعة الورق – راكتا.

البنوك والعقارات يقودان التراجع.. انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأحد

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة 11.. محمود حميدة يقترب من حل لغز قتل "مريم"
دراما و تليفزيون

أحمد العوضي: "مبحبش النوم وأنا عصبي ويارا السكري تنكة"
دراما و تليفزيون

محمد عبدالعظيم يشيد بأداء حمزة العيلي في "حكاية نرجس".. ماذا قال؟
دراما و تليفزيون

إيران: حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر هدف لنا
شئون عربية و دولية

محافظ القاهرة: رفع درجة استعداد المستشفيات الحكومية لعيد الفطر
أخبار مصر

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026