تنمية المشروعات خصص 19 مليار جنيه لتمويل مشروعات سيدات مصر في11 عاما

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز خصص 18.7 مليار جنيه لتمويل مشروعات السيدات خلال آخر 11 عاما ما يعادل 45% من إجمالي المشروعات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح في بيان اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، أن التمويلات المخصصة للمرأة ساهمت في تمويل نحو 934 ألف مشروع متنوع في مختلف الأنشطة الزراعية والصناعية والإنتاجية والخدمية والتجارية.

فرص عمل جديدة للمرأة

وأضاف أن تلك التمويلات وفرت حوالي 1.3 مليون فرصة عمل، فضلا عن يوميات العمل والتي تم توفيرها للمرأة من خلال مشروعات التنمية المجتمعية والتي بلغت خلال ذات الفترة 18.9 مليون يومية عمل.

وأشار رحمي إلى أن 28% من خدمات التسويق خلال ذات الفترة تم توجيهها لمشروعات المرأة، بينما تم تدريب نحو 56 ألف متدربة على تطوير مهارات ريادة الأعمال.

محاور جهاز تنمية المشروعات لدعم المرأة

وأوضح رحمي بمناسبة يوم المرأة المصرية والذي يوافق اليوم 16 مارس أن استراتيجية الجهاز في دعم وتمكين المرأة تقوم على عدة محاور على رأسها العمل والتنسيق مع مختلف شركاء التنمية من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وكذلك القطاع الخاص لتهيئة المناخ الملائم للمرأة وتشجيع السيدات والفتيات على اقتحام مجال العمل الحر، وذلك من خلال تمكينهن من مختلف أوجه الدعم الفني والإداري والخدمات والمنتجات التمويلية المتنوعة والبرامج التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات خصيصا للمرأة، وذلك لتسهيل إقامة مشروعاتهن الخاصة أو تطوير القائم منها، وتعزيز فرص استقرار تلك المشروعات وكذلك التوسع فيها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي أيضا من خلال تمكينها من مختلف الخدمات التدريبية والمهنية بشكل مجاني، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات والمدن وكذلك القرى.

دعم الصعيد والمحافظات الحدودية

وأشار رحمي إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية، وهو ما يظهر جليا في تسهيل مشاركة سيدات مصر من مختلف المحافظات في المعارض الكبرى التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية.



ودعا رحمي سيدات وفتيات مصر إلى التوجه إلى فروع جهاز تنمية المشروعات في المحافظات أو الاتصال بالخط الساخن والتعرف على الخدمات التي يقدمها الجهاز للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة إنتاجية.

وأشار إلى أن الجهاز يفتح أبوابه أيضا إلى السيدات والفتيات من صاحبات الأفكار الابتكارية الراغبات في تحويل أفكارهن إلى مشروعات حقيقية ذات جدوى اقتصادية.