عقد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء مراكز بلبيس وفاقوس وديرب نجم وأبو حماد وأولاد صقر، وذلك لبحث آليات تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تستهدف تطوير 193 قرية بنطاق المحافظة.



جاء الاجتماع بحضور المهندسة إيمان محمد رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، وذلك لمناقشة الاستعدادات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالقرى المستهدفة خلال الفترة المقبلة.



وخلال الاجتماع، شدد نائب المحافظ على ضرورة توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات الخدمية في مختلف القطاعات، وسرعة الانتهاء من الدراسات والتصميمات الهندسية المطلوبة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية، تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية دون معوقات.



كما كلف رؤساء المراكز بتكثيف التنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة، وتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات، إلى جانب التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لوضع الملامح التنفيذية لمشروعات المياه والصرف الصحي ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.



وأشار نائب المحافظ إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» في مركز الحسينية والتي شملت تطوير 41 قرية، حيث بلغت نسبة التنفيذ أكثر من 95%، مؤكدًا أن المرحلة الثانية ستشهد توسعًا كبيرًا في تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية.



ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد استعدادات مكثفة لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في 193 قرية بعدد من مراكز المحافظة.



وأوضح المحافظ أن المرحلة الجديدة ستتضمن تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات الخدمية والتنموية، تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير الطرق ورفع كفاءتها، وإنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية، فضلًا عن ربط القرى بشبكات الاتصالات الحديثة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة في القرى المصرية