جنوب سيناء– رضا السيد:

تتميز مدينة دهب بجنوب سيناء بطبيعة خلابة، ومقومات سياحية متنوعة، جعلتها ملتقى السائحين من مختلف جنسيات العالم، للاستمتاع بمغامرات تحت الماء وعلى شاطئ البحر ووسط الصحراء من خلال ممارسة الألعاب المائية المتنوعة ورحلات السفاري نهارًا، وليالي رمضانية ممتعة خلال السهر في مناطق بيئية على شاطئ البحر، والاستماع إلى الموسيقى التواشيح الرمضانية، والموسيقى الهادئة.

إقبال سياحي بدهب خلال شهر رمضان

قال أحمد عمرة، مسئول إحدى المناطق البيئية، إن السائحون يميلون إلى الاستماع إلى الموسيقى الهادئة خاصة خلال جلوسهم على الشاطئ ليلًا، مؤكدًا أن مدينة دهب تشهد خلال شهر رمضان إقبال سياحي من الأجانب والمصريين والدول العربية، لذا نحرص على توفير أجواء رمضانية لهم من خلال ديكورات المكان، بجانب تقديم بعض الفقرات الفنية التي تعتمد على موسيقى الجيتار والكلارنت.

المناطق البيئية تجذب السائحين

وأوضح "عميرة" صاحب الـ 30 عامًا، أن السائحين خاصة الأجانب يفضلون التواجد في الأماكن البيئية البسيطة، لذا حرص على أن يكون المكان من الخشب وسعف النخيل، وفوانيس إضاءة خافته، والمقاعد جميعها من الخشب، كل هذه العوامل أضافت أجواء رمضانية ممتعة للجميع، إضافة إلى توفير تجربة سياحية مميزة ومختلفة.

موسيقى هادئة على الجيتار والكلارنت

وأكد أن فريق من الشباب يقوم بعزف الموسيقى الهادئة على الجيتار والكلارنت، وتقديم بعض التواشيح والأغاني القديمة بطريقة كلاسيكية تحظى على إعجاب السائحين من مختلف الجنسيات، مشيرًا إلى أن بعض السائحين الأجانب يطلبون إعادة لبعض التواشيح، ويعبرون عن سعادتهم بالأجواء الرمضانية التي تنتشر داخل المدينة.

تقديم خدمات على أعلى مستوى

وأشار إلى أن آلاف السائحين الوافدين إلى مدينة دهب يكونوا من محبي الاستجمام والترفيه والاستمتاع بالأجواء الطبيعية، لذا يفضلون التواجد في المناطق البيئية التي تتكامل فيها التجهيزات البسيطة مع الخدمات عالية المستوى، مع إتاحة الفرصة للاستمتاع بالبحر ليلًا، ومشاهدة النجوم في السماء، إضافة إلى الخصوصية.

الجنسيات التي تتردد على المدينة

ولفت إلى أن من أكثر الجنسيات السياحية الوافدة لمدينة دهب من دول "كوريا، الصين، الهند، اليابان، انجلترا، روسيا" إضافة إلى بعض الدول الأجنبية والعربية الأخرى، مؤكدًا أن السائحين الروس والإيطاليين لديهم شغف بالألعاب البحرية المائية المختلفة التي يمارسونها داخل البحر، وحفلات الموسيقى و السمر على الشواطئ ليلًا.

وأضاف أن المناطق الترفيهية البيئية التي توجد على شاطئ البحر بالممشى السياحي تسهم بدرجة كبيرة في تنشيط الحركة السياحية، لكونها تقدم خدمات وبرامج السياحية تحظى باهتمام السائحين، إضافة إلى كونها تطبيق الشروط والضوابط البيئية من حيث التجهيزات والديكورات والأجواء والنظافة.