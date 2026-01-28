‬وفاة إبراهيم حمدي المدير الإداري لفريق القناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سادت حالة من الحزن والأسى الأوساط الرياضية بمحافظة القليوبية، عقب وفاة الكابتن إبراهيم حمدي، المدير الإداري لفريق كرة القدم بنادي القناطر الخيرية، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وأكد مصدر بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أن الراحل تعرض لوعكة صحية فجر اليوم أثناء تواجده بمنزله، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أُودع بقسم العناية المركزة، إلا أن حالته الصحية تدهورت ولفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية الفقيد، متقدمة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته وذويه ومحبيه، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التعاطف والحزن، حيث حرص عدد كبير من الرياضيين وأبناء القناطر الخيرية على نعي الفقيد بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان مثالًا للالتزام والجدية والإخلاص في أداء عمله داخل