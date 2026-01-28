ضبط 3 أطنان دواجن ولحوم فاسدة خلال حملة مكبرة بالمنيا (صور)

من مغارات التنقيب إلى البدلة الحمراء.. حكاية "ملك الذهب" التي أثارها سيجار

المنيا - جمال محمد:

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية، ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية، في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين.

وأعلنت المحافظة عن تنفيذ حملة مكبرة برئاسة وإشراف اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقيادة طه الفلاح، مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والبيئة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت والأنشطة الغذائية بمركز المنيا للتفتيش والمتابعة.

أسفرت الحملة عن ضبط إجمالي مضبوطات بلغ 2 طن و912 كجم، شملت 2 طن و887 كجم من أجزاء الفراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم ضبط 25 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك، لما تمثله من خطورة كبيرة على الصحة العامة.