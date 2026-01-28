أين تذهب غدًا في معرض الكتاب؟ برنامج حافل بالندوات والعروض الفنية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن تفاصيل برنامج معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر تنظيمه يوم غدٍ الخميس 29 يناير 2026، ضمن فعاليات النسخة الـ57 من المعرض، والذي يتضمن سلسلة واسعة من الندوات الفكرية، واللقاءات الثقافية، والجلسات البحثية، والفعاليات الفنية، بمشاركة نخبة من المفكرين والأدباء والفنانين من مصر والعالم العربي، وذلك بعدد من القاعات والمسارح داخل أرض المعرض.

وأوضحت الهيئة، أن القاعة الرئيسية (بلازا 1) تشهد في الفترة من الساعة 12 حتى 1:30 ظهرًا ندوة بعنوان: "قضايا الدولة.. الدرع والسيف القانوني للدولة"، يشارك فيها الدكتور حسني مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، ويديرها المستشار محمد عامر أمين عام الهيئة.

كما تستضيف القاعة في الفترة من 2 إلى 3:30 ندوة "تحولات السرد.. حدود التجريب عند نجيب محفوظ" بمشاركة الدكاترة محمد بدوي، ومحمود عبد الباري، وهشام زغلول، والكاتب واسيني الأعرج من الجزائر، ويديرها الدكتور سمير مندي، وذلك ضمن برنامج شخصية المعرض نجيب محفوظ.

وفي السياق ذاته، تعقد القاعة الرئيسية ندوة "قضايا معاصرة" من الساعة 4 إلى 5:30، بينما يُقام اللقاء الفكري من 6 إلى 7:30 مساءً بعنوان "كارثة طبيعية بين الفن والواقع"، ويتناول قراءة في الدلالات الاجتماعية والصحية، بمشاركة أبطال مسلسل كارثة طبيعية، منهم: جهاد حسام الدين، وحسام عبد الغفار، وكامل أبو رية، ومحمد سالم، من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد، وبمشاركة النائب أحمد فتحي، ويدير اللقاء نادر مصطفى.

وفي القاعة الدولية (بلازا 2)، تُقام فعالية مخصصة للاتجاهات في مجالي التعليم والبحث العلمي في مصر ورومانيا من 12 إلى 1:30 ظهرًا ضمن برنامج ضيف الشرف، بينما تشهد القاعة من 6 إلى 7:30 مساءً عرض كتب مترجمة إلى اللغة العربية بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.

كما تُعقد ندوة حول دور المكتبات ومؤسسات المعلومات العربية في دعم المبادرات الثقافية والرقمية بمشاركة عدد من الخبراء العرب، ويديرها الدكتور عامد عيسى صالح، إلى جانب مناقشة كتاب "الحياة رائعة" للكاتبة التشيكية ترييزا بوتشكوفا، يديرها ويناقشها الدكتور عمرو شطوري، ضمن برنامج تجارب ثقافية.

وتشهد قاعة كاتب وكتاب (بلازا 1) عددًا من اللقاءات، من بينها ندوة "السرد الوسائطي" للدكتور وصفي ياسني، وندوة: "البحث عن طريق جديد للمسرح الشعبي في مصر"، بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد.

وتستضيف القاعة ندوات حول كتب "موسوعة آلهة الدم" للمستشار طاهر الخولي، و"مملكة الله" للدكتور محمد بدوي، إضافة إلى احتفالية مئوية أحمد سعيد مؤسس صوت العرب.

وفي الصالون الثقافي (بلازا 2)، تُعقد جلسات تناقش الكتابة الجديدة بين الحرية والتجريب بمشاركة كتاب من العراق والإمارات وتونس والبحرين، تليها احتفالية "ثمانون عامًا والشعر يُروى" للشاعر محمد سليمان، ثم لقاء مع الفنان سامح حسني.

كما تتواصل فعاليات المؤتمرات (بلازا 1) من خلال مؤتمر "أفريقيا في عام: قراءة في التحديات والتحولات"، والذي يناقش تطورات الأزمات السودانية والليبية، وقضية أرض الصومال، والأدب الأفريقي، ومستقبل الاستثمار في أفريقيا، ويختتم بتوصيات علمية وبحثية.

ويشهد اليوم عددًا من الندوات المتخصصة، من بينها ندوة: "الطارئ على السكران"، ومائدة مستديرة لرسامي كتب الأطفال، إلى جانب فعاليات ديوان الشعر التي تتناول تجارب شعرية عربية متنوعة، وأمسيات شعرية ولقاءات مع شعراء من مصر والعالم العربي وأوروبا.

وتتضمن الفعاليات أيضًا ملتقى الإبداع (بلازا 1)، وحفلات توقيع الكتب (صالة 2)، وندوات حول الكتابة التاريخية، إلى جانب عروض فنية وتراثية مثل: الطنبورة، والسيرة الهلالية، وعروض للفرق الشعبية من بني سويف ودمياط، فضلًا عن فعاليات مسرح العرائس، والفرق القومية للفنون الشعبية، والفرق الموسيقية والغنائية على المسرحين الكبير والصغير.

ويختتم البرنامج، بفقرات فنية وتعليمية موجهة للأطفال، تقدمها فرق من محافظات مختلفة، إلى جانب عروض كورال الأطفال، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية والإنشاد الديني، في إطار يوم ثقافي وفني متكامل يعكس تنوع وغنى برنامج معرض القاهرة الدولي للكتاب.

