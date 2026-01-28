إعلان

حماس: مسألة نزع السلاح لم تطرح للتفاوض بعد

كتب : عبدالله محمود

09:49 م 28/01/2026

موسى أبو مرزوق

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، إنه ليس من حق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التفاخر بإعادة الأسرى الإسرائيليين لأنهم جميعا عادوا باتفاق كما اشترطت المقاومة.

وأوضح أبو مرزوق في تصريحات لقناة الجزيرة، أنه لم يحدث أبدا أن وافقت حركة حماس على تسليم سلاح المقاومة بأي صيغة كانت، لافتًا إلى أن أي ترتيبات تخص قطاع غزة يجب أن تتم بتفاهمات مع حماس.

وأضاف القيادي في حماس، أن المقاومة وافقت في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إطار عام لوقف الحرب لكن مسألة نزع السلاح لم تطرح للتفاوض بعد.

وأكد أبو مرزوق، أن حماس تحفظت عبر الوسيط المصري على اسمين فقط من اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة أحدهما تم استبعاده.

وأشار أبو مرزوق، إلى أن حماس قدمت للوسطاء معلومات عن مكان جثة الأسير الأخير ران جفيلي منذ نحو شهر.

موسى أبو مرزوق حماس الاحتلال الإسرائيلي

