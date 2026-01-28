"خسائر فادحة".. حريق يلتهم شقة عريس بالكامل في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط على حريق شب داخل منزل بقرية قرقارص التابعة لمركز أسيوط، ما أدى إلى احتراق شقة عريس بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بشأن اندلاع حريق في منزل بقرية قرقارص.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف وضباط المركز إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في منزل المواطن "حسن م.ع" الكائن على الترعة المُرّة، وأسفر عن التهام النيران لمحتويات شقة العريس بالكامل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.