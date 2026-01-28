إعلان

"خسائر فادحة".. حريق يلتهم شقة عريس بالكامل في أسيوط

كتب : محمود عجمي

09:08 م 28/01/2026

قوات الحماية المدنية- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط على حريق شب داخل منزل بقرية قرقارص التابعة لمركز أسيوط، ما أدى إلى احتراق شقة عريس بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بشأن اندلاع حريق في منزل بقرية قرقارص.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف وضباط المركز إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في منزل المواطن "حسن م.ع" الكائن على الترعة المُرّة، وأسفر عن التهام النيران لمحتويات شقة العريس بالكامل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدير أمن أسيوط حريق منزل حريق يلتهم شقة أسيوط قوات الحماية المدنية النيابة العامة قرية قرقارص

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. ياسر جلال يتصدر البوستر الأول لمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"
زووم

رمضان 2026.. ياسر جلال يتصدر البوستر الأول لمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
أخبار مصر

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
زووم

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
زووم

ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت
رياضة محلية

"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون