أكسيوس: فرنسا تؤيد تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية

كتب- محمود الطوخي

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصدر في الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، الأربعاء، إن فرنسا غيّرت موقفها وتؤيد الآن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، ما يمهد الطريق لتنفيذ هذه الخطوة في الأيام المقبلة.

ويوم الاثنين الماضي، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، ردا على ما وصفه بـ "القمع الدموي" للاحتجاجات في إيران.

وأوضح تاياني، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أنه سيقترح هذه الخطوة "بالتنسيق مع شركاء آخرين" خلال اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس المقبل، مشددا على أن "الخسائر التي تكبدها المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب ردا واضحا".

وطالب وزير الخارجية الإيطالي، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن عمليات القمع، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف أوروبي حازم تجاه التطورات الأخيرة في إيران.