إعلان

إيران: لا نرغب في الحرب ولكن ردنا على أي عمل عسكري سيكون حازما

كتب : عبدالله محمود

09:27 م 28/01/2026

كاظم غريب آبادي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تعرف جيدا كيف تدافع عن نفسها وشعبها.

وأضاف نائب آبادي، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، "أن ردنا على أي عمل عسكري سيكون حازما ومؤلما وأي إجراء ولو كان محدودا سيقابل برد قاس".

وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني، على ضرورة أن تتوقف أمريكا عن التهديد إن كانت ترغب في التفاوض، مؤكدًا أن نتائج المفاوضات لا تحدد مسبقا.

وفي السياق ذاته، قال مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، إن الضربة المحدودة وهم وأي عمل عسكري أمريكي من أي مصدر وعلى أي مستوى سيعد بداية حرب سنعتبره بداية حرب شاملة.

وذكر مستشار المرشد الإيراني،: "أن ردنا على العدوان سيكون فوريا وغير مسبوق يستهدف المعتدي وجميع مؤيديه وقلب تل أبيب".

وأشار شمخاني، إلى أن إيران ستستهدف تل أبيب إذا تعرضت لأي هجوم من جانب إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كاظم غريب آبادي إيران أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
زووم

ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
إيران: لا نرغب في الحرب ولكن ردنا على أي عمل عسكري سيكون حازما
شئون عربية و دولية

إيران: لا نرغب في الحرب ولكن ردنا على أي عمل عسكري سيكون حازما

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
حوادث وقضايا

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
أخبار مصر

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
أمطرها بالرصاص.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أمطرها بالرصاص.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون