إيران: لا نرغب في الحرب ولكن ردنا على أي عمل عسكري سيكون حازما

كتب-عبدالله محمود:

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تعرف جيدا كيف تدافع عن نفسها وشعبها.

وأضاف نائب آبادي، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، "أن ردنا على أي عمل عسكري سيكون حازما ومؤلما وأي إجراء ولو كان محدودا سيقابل برد قاس".

وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني، على ضرورة أن تتوقف أمريكا عن التهديد إن كانت ترغب في التفاوض، مؤكدًا أن نتائج المفاوضات لا تحدد مسبقا.

وفي السياق ذاته، قال مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، إن الضربة المحدودة وهم وأي عمل عسكري أمريكي من أي مصدر وعلى أي مستوى سيعد بداية حرب سنعتبره بداية حرب شاملة.

وذكر مستشار المرشد الإيراني،: "أن ردنا على العدوان سيكون فوريا وغير مسبوق يستهدف المعتدي وجميع مؤيديه وقلب تل أبيب".

وأشار شمخاني، إلى أن إيران ستستهدف تل أبيب إذا تعرضت لأي هجوم من جانب إسرائيل.