مبادرة لتوعية الموظفين في الأقصر بمخاطر الإدمان -صور

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومديرية العمل بمحافظة الأقصر، حملات توعوية بمخاطر الإدمان لموظفي المديرية بمختلف الإدارات، وذلك في إطار مبادرة «القرار قرارك».

وتهدف المبادرة إلى التعريف بدور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأنشطته، والتأكيد على الخدمات التي يقدمها من خلال الخط الساخن (16023)، والتي تشمل العلاج المجاني وفي سرية تامة، إلى جانب تصحيح عدد من المفاهيم والمعلومات الخاطئة المتداولة حول بعض أنواع المواد المخدرة.

كما تضمنت الفعاليات التوعية بأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف العامة والاستمرار بها، والتعريف بآليات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين موظفي الدولة، بما يساهم في الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومنضبطة.

وشهدت الندوات ربطًا بين الآثار السلبية لتعاطي المخدرات وانعكاساتها على الأسرة والمجتمع، وما ينتج عنها من تفكك أسري ومشكلات اجتماعية تؤثر على حقوق الأبناء، وفي مقدمتها التعليم، وما قد يؤدي إليه ذلك من تسرب دراسي وصعوبات في الحصول على فرص عمل مستقبلية، خاصة في ظل اشتراط إجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة لشغل العديد من الوظائف.

وشملت التوعية المرور على جميع إدارات مديرية العمل المختلفة، بالإضافة إلى توعية عدد من المواطنين المتواجدين بمقار المديرية، دعمًا لجهود الدولة في بناء الإنسان وحماية المجتمع من مخاطر الإدمان.