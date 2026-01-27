طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة

كتب - علي عبد المنعم:

في مشهدٍ بدا مستنسخاً من أفلام "الأكشن" العالمية؛ طائرة خاصة تقلع من مطار القاهرة، أدخنة "سيجار" تملأ الكادر، وحراسات مشددة (بودي جاردات) ترافق موكباً من السيارات السوداء الفارهة.. هكذا اختار المحامي الشهير أشرف نبيل الإعلان عن قبوله الدفاع عن أحد المحكوم عليهم بالإعدام بأسوان، ماٍ أثار عاصفة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

هذا الاستعراض الذي وُصف بـ "الباذخ"، فتح باب التساؤلات حول فلسفة المهنة؛ فبينما رآه مؤيدوه "برستيجًا" يفرضه ثقل المحامي في قضايا الرأي العام، اعتبره منتقدوه "عرضاً سينمائياً" يفتقر للحساسية المطلوبة تجاه قضية تتعلق برقبة تنتظر "حبل المشنقة" ومنصة قضاء لها جلالها.

من هو "ملك الذهب" الذي استدعى هذه الرحلة؟

المهمة التي طار من أجلها "نبيل" إلى أقصى الصعيد، تتعلق بالدفاع عن المتهم (م. ع. ر)، الصادر بحقه حكماً بالإعدام. وبحسب الوثائق والتحريات التي نشرها المحامي نفسه عبر صفحته الرسمية، فإن المتهم ليس شخصاً عادياً، بل هو وشقيقه يُصنفان كـ "عناصر إجرامية شديدة الخطورة" وفقاً لتقارير مباحث مركز كوم أمبو.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان يدير إمبراطورية غير مشروعة للتنقيب عن الذهب في جبال البحر الأحمر، فارضاً سيطرته المسلحة على مساحات شاسعة، ومانعاً الآخرين من الاقتراب من "مناطق نفوذه" بقوة السلاح.

صراع "الذهب والدم" في عمق الجبل

كشفت كواليس القضية عن تاريخ حافل بالصراعات الدموية؛ حيث دخل المتهم (م.) وأحد شقيقيه في "حرب نفوذ" طاحنة مع أحد المسجلين خطر (ح. م. ص) بسبب التنافس على مغارات الذهب. هذه المواجهات أسفرت في البداية عن مقتل شقيق (م.) وإخفاء جثمانه، ليرد (م.) وشقيقه الثاني لاحقاً بسلسلة من المعارك المسلحة انتهت بمقتل غريمهما، وهي الواقعة التي قادت (م.) في النهاية إلى "بدلة الإعدام الحمراء".