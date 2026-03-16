أسعار 6 عملات عربية تتراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:03 ص 16/03/2026 تعديل في 01:10 م

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.94 جنيه للشراء، و14.01 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.27 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.76 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و139.46 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.31 جنيه للشراء، و 14.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 73.47 جنيه للشراء، و74.26 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 168.44 جنيه للشراء، و171.57 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

