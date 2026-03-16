الصين: نتواصل مع جميع الأطراف بشأن مضيق هرمز

كتب : محمد جعفر

11:11 ص 16/03/2026

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تجري اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية بالتطورات في مضيق هرمز، مجددة دعوتها إلى خفض التصعيد في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمر صحفي دوري، طُرح سؤال على المتحدث باسم الوزارة لين جيان حول ما إذا كانت الصين قد تلقت طلباً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في تأمين المضيق، الذي يُعد ممراً حيوياً لتدفق شحنات الطاقة العالمية.

وقال لين إن بلاده "على تواصل مع جميع الأطراف بشأن الوضع الراهن"، مؤكداً التزام بكين بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وخفض حدة التوتر.

وأضاف أن الصين جددت دعوتها لجميع الأطراف إلى وقف القتال بشكل فوري، محذرة من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع نطاقاً على المنطقة والعالم.

