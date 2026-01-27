السائق يسلم نفسه في واقعة طالبة الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة ومؤثرة في واقعة سقوط طالبة بالمرحلة الثانوية من سيارة ميكروباص أثناء سيرها بشارع مصطفى كامل شرقي الإسكندرية، مؤكدًا أن سائق السيارة محل الواقعة بادر بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة، حيث تباشر الأجهزة الأمنية التحقيق معه ومع شهود العيان لفك طلاسم الحادث الذي شغل الرأي العام.

اقرأ أيضًا:

"قفزة الموت".. ماذا حدث لطالبة الثانوي في "ميكروباص الرعب" بالإسكندرية؟

حقيقة الخطف

نفى المصدر بشكل قاطع ما تردد من أنباء حول تعرض الطالبة لمحاولة اختطاف، موضحًا أن تلك الروايات لا تستند حتى الآن إلى أي دلائل مادية أو شواهد واقعية، وتظل في دائرة التكهنات التي لم تثبت صحتها، خاصةً وأن الفتاة لا تزال فاقدة للوعي ولم تتمكن من الإدلاء بأقوالها لحسم الجدل، بينما اعتمدت أسرتها في معلوماتها الأولية على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الحالة الصحية

أظهر التقرير الطبي الأولي خطورة الوضع الصحي للطالبة، إذ تبين إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد، بالإضافة إلى كسور متفرقة في الحوض وفقرات العمود الفقري، وتم نقلها فور وقوع الحادث إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث تخضع حاليًا للرعاية الطبية المكثفة داخل غرفة العناية المركزة وهي في حالة غيبوبة كاملة.

رواية الأب

وفي سياق التحقيقات، استمعت الجهات المعنية لأقوال والد الطالبة الذي أوضح أن ابنته خرجت قاصدة مدرستها للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أنها أجرت اتصالًا هاتفيًا بالأسرة قبل الحادث بدقائق طلبت فيه الدعاء لها بالتوفيق، قبل أن يتلقى نبأ إصابتها البالغة.

إجراءات عاجلة

وأمرت جهات التحقيق باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لكشف ملابسات الواقعة، شملت استعجال التقرير الطبي النهائي من المستشفى، وتكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات، فضلًا عن التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط موقع الحادث وتفريغ محتوياتها بمعرفة الفنيين المختصين لبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو إهمال.