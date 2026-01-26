الإسماعيلية – أميرة يوسف

نفذت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية قافلة بيطرية علمية خدمية إرشادية مجانية شاملة بقرية أم عزام التابعة لإدارة القصاصين البيطرية.

وجاءت القافلة ضمن التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومعهد بحوث صحة الحيوان – فرع الإسماعيلية، بهدف دعم مربي الماشية والارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية المقدمة بالمناطق الريفية.

وشهدت القافلة مشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين، مع توفير دعم لوجستي متكامل، وتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني في مجالات الإنتاج الحيواني، والتحصينات واللقاحات البيطرية، والمكافحة، والتناسليات، حيث جرى علاج إجمالي 1301 حالة، تنوعت ما بين: تجريع 60 حالة، أمراض باطنة 41 حالة، جراحة حالتين، تناسليات 23 حالة، حالات أخرى 28 حالة، إضافة إلى علاج 1147 حالة دواجن.

كما جرى عقد لقاء إرشادي بالمقر الإرشادي بقرية أم عزام، استهدف رفع الوعي لدى المزارعين ومربي الماشية، وتناول أهمية التحصين ضد أمراض الحمى القلاعية «العترة الجديدة» وحمى الوادي المتصدع، وضرورة التوجه إلى لجان التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية، فضلًا عن التعريف بفوائد التأمين على الماشية، وأهمية الترقيم والتسجيل، ودور التلقيح الاصطناعي في تحسين السلالات وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، إلى جانب أسس التربية المنزلية الآمنة للطيور، والتحذير من مخاطر مرض السعار وسبل التعامل السليم مع حالات العقر.

وعلى صعيد متصل، تواصل العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة التابعة لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تقديم خدماتها البيطرية المتخصصة، حيث تم علاج 27 حالة خلال الفترة من السبت 17 يناير وحتى الخميس 22 يناير 2026، شملت: 9 حالات طفيليات خارجية، و3 فحوصات سونار، و10 حالات طفيليات داخلية، و4 حالات تحصين ضد الأمراض الفيروسية، إضافة إلى حالة فطريات جلدية واحدة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الهادفة إلى تطوير منظومة التشخيص البيطري ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.